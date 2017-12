A Nasa e a ESA decidiram mostrar o cotidiano da Estação Espacial Internacional em detalhes – e em 3D. Para quem sempre sonhou em ir ao espaço é uma boa oportunidade para pegar os óculos de papel conferir imagens do interior da ISS e da rotina dos astronautas. As imagens em alta definição podem ser vistas aqui e no Flickr do projeto.

[galeria id=656]