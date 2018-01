LHC em Hollywood

O Grande Colisor de Hádrons, conhecido pela sigla LHC, será uma das estrelas no próximo filme estrelado por Antonio Banderas. Em The Big Bang, o ator espanhol interpreta Ned Cruz, um detetive particular que descobre um plano para recriar a explosão que gerou o universo enquanto tenta localizar uma stripper que carrega uma fortuna em diamantes.

Roteiro estranho com gente esquisita. Tem até Snoop Dogg no elenco na pele de um diretor de filme pornô. A produção ainda não tem data de lançamento no Brasil. Nos Estados Unidos ela vai estrear em 13 de maio.

Assista ao trailer (em inglês):