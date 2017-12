Marte em 3D… há 30 anos

Aqui no estadão.com.br nós já noticiamos algumas vezes os esforços dos cientistas da Nasa e da ESA de registrar em 3D imagens do Sol, de Marte e até mesmo do cotidiano dos astronautas na ISS. Mas o que você provavelmente não sabe é que imagens em 3D do espaço não são novidade há pelo menos 30 anos. Um grupo de pesquisa do Centro Ames da Nasa remasterizou uma gravação em 3D realizada em 1979 pela missão Viking em Marte. Gravado em 16mm, o filme tem importante valor histórico e estava degradado. A agência espacial tem planos de exibir as imagens nos cinemas, mas enquanto isso não acontece você pode conferir a gravação abaixo. Mais informações aqui.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.