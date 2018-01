Me dê motivo…

O que essas imagens têm em comum? As duas são retratos da galáxia Andrômeda, mas uma passou pelo Photoshop e perdeu estrelas e uma galáxia inteira. E, para a vergonha da Apple, a imagem que passou pela edição desnecessária (a segunda aqui do post) é o papel de parede padrão do OS X 10.7. A farsa foi “desmascarada” pelo especialista Robert Gendler e divulgada pelo site Boing Boing (que também fez um gif animado mostrando as estrelas que foram “varridas do mapa” pela empresa).

