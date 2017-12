O ex-astronauta John Glenn comemorou nesta última segunda, 20, o 50º aniversário do voo que o transformou no primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Ex-senador democrata, de 1974 a 1999, ele aproveitou o festejo da data para lamentar os cortes no programa espacial dos EUA.

Foto acima mostra John Glenn, em 20 de fevereiro de 1962, quando partiu a bordo da nave espacial Atlas e orbitou por três vezes a Terra.