A agência espacial norte-americana vai “pisar” na “maior lata de refrigerante do mundo”. Ou quase isso: a Nasa desenvolveu um experimento que vai “amassar” um imenso tanque de combustível de foguete feito de alumínio e lítio. Os dados devem gerar novos “fatores de design de resistência de carcaça”, que irá permitir coberturas mais leves e seguras para veículos de lançamento no futuro. O experimento acontece no fim do mês.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.