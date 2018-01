Novos aplicativos e o ensino da medicina

Aqui no blog nós já falamos sobre alguns avanços tecnológicos que estão ajudando os médicos a realizarem melhores e mais rápidos diagnósticos. Doutores já trabalham com aplicativos para iPhone e iPad como o Mobile MIM e agora poderão contar com duas novas ferramentas de treinamento médico para essas plataformas.

A primeira – o aplicativo chamado Aspects of Anatomy (Aspectos da Anatomia) – é uma ferramenta desenvolvida pela Universidade de Warwick com o intuito de substituir os livros de anatomia pelo iPad nas aulas de medicina. Segundo a universidade, o aplicativo fornece material complementar às aulas de maneira dinâmica e portátil.

Já a segunda ferramenta – o aplicativo iResus – foi desenvolvida para simular a necessidade de ressuscitação cardíaca de pacientes em condição crítica, fazendo com que médicos aprendam a tomar da melhor forma as decisões cruciais que salvam vidas nesses momentos.