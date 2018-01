O equilíbrio da bicicleta

Quem já viu uma bicicleta rodando por aí sem uma pessoa no selim deve ter se perguntado: mas como? Bem, até agora a explicação aceita para isto se baseava no efeito giroscópico e no efeito cáster, mas pesquisadores da Holanda e Estados Unidos fizeram esta crença cair por terra ao projetar um modelo de bicicleta onde estes efeitos são anulados.

Embora o estudo admita que eles têm uma certa importância, também esclarece que não são essenciais. Para a construção do protótipo, eles usaram um modelo matemático com cerca de 25 parâmetros físicos que parecia ser capaz de prever com grande precisão se, e em qual velocidade, uma design de bicicleta permitiria a estabilidade.

Na prática a massa (pequena na frente e grande na traseira) mostrou ser um fator importante para manter a bicicleta rodando sozinha. “Nós demonstramos que a distribuição da massa é importante para a estabilidade, especialmente a localização do centro da massa do mecanismo de direção da bicicleta”, disse o Dr. Arend Schwab da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda.

Além de mostrar uma nova explicação para a estabilidade, os pesquisadores acreditam que o estudo poderá ser útil para o desenvolvimento de bicicletas com designs mais modernos, uma vez que o atual modelo não é necessário para mantê-la em pé.