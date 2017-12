O globo terrestre em uma gota d'água

Nada é impossível para o fotógrafo alemão Markus Reugels, nem mesmo representar o mundo em uma simples gota d’água.

Especializado em registrar imagens incríveis de líquidos nos mais diversos formatos, Reugels produziu a foto acima com a ajuda daqueles velhos mapas que usávamos na escola, durante a aula de geografia, para aprender sobre os países.

A diferença aqui é que ele comprimiu, por milésimos de segundos, todo o globo terrestre em um pequenino acúmulo de água. Um trabalho de mestre, certo? Mas também de persistência, já que o fotógrafo chega a tirar cinco mil fotos de cada vez para atingir a foto perfeita.

Confira mais fotos no Flickr do artista e no site oficial.