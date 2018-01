O 'quarto estado físico' da água

Quais são os estados físicos da água? Líquida, sólida e gasosa, certo? Errado! Cientistas descobriram que a água pode ter um quarto estado.

Os pesquisadores analisaram a água que, em certas condições específicas de pressão, por exemplo, permanece líquida após 0ºC – ponto em que a água líquida normalmente congela. Mais especificamente, os cientistas usaram simulações de computador (pois os instrumentos de laboratório não são sensíveis o suficiente) para avaliar a água líquida a -47,8ºC nessas condições.

Segundo Pradeep Kumar e H. Eugene Stanley, neste “novo estado” a água está líquida mas mantém algumas características do gelo, passando a ter uma estrutura molecular mais organizada. Ainda segundo Kumar e Stanley, esse estado especial da água líquida têm mais de 80 propriedades pouco comuns. O que surpreendeu os cientistas foi que a água nesse estado se tornou uma melhor condutora de calor, diferentemente do que acontece com a água e o gelo.

Via Discovery e American Chemical Society, Journal of Physical Chemistry B

PS: Caros, estamos considerando este “novo estado” o quarto estado, pois estaria entre a água líquida e a sólida, obtida em condições naturais, como no fundo do mar. O objetivo aqui não é entrar em detalhes mais aprofundados, mas apontar novidades interessantes da Ciência que podem ser lidas na internet.