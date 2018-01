O sonho dos carros voadores

O futuro imaginado por quem viveu durante a década de 1950 parece que nunca vai chegar. Até o momento nada de teletransporte, passeios divertidos pelo sistema solar e muito menos os tão almejados carros voadores. A não ser nas telas do cinema, é claro.

Segundo cientistas, a tecnologia logo nos presenteará com novidades. Mas enquanto o universo Jetson não vira realidade, tente renovar suas esperanças imaginando o fim do engarrafamento de todos os dias com a promessa de carro voador que foi lembrada pelo site retronaut.com. Data de 1957.