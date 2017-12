Quase tudo pronto para o Atlantis

Por volta das 12h26 o ônibus espacial Atlantis partirá em sua última viagem rumo à Estação Espacial Internacional (ISS). Enquanto isto, a Nasa e os astronautas fazem os últimos preparativos. Quem quiser acompanhar o que eles estão fazendo, basta acessar o site da agência espacial americana clicando na imagem abaixo.

O mau tempo foi uma preocupação nos últimos dias, mas Chris Ferguson, Doug Hurley, Rex Walheim e Sandy Magnus estão prontos para seguir viagem. Eles irão levar o módulo multipropósito Raffaello com cinco toneladas de mantimentos e equipamentos científicos para abastecer a ISS, que orbita a cerca de 385 quilômetros da Terra.

Além disso, o Atlantis transporta o experimento Robotic Refueling Mission (RRM), elaborado para demonstrar e testar ferramentas, tecnologias e técnicas necessárias para reabastecer mecanicamente os satélites no espaço.

A previsão é que esta missão dure 12 dias. Após o retorno do ônibus espacial, ele será aposentado, assim como as demais naves. É o fim de uma era. Um programa que durou 30 anos e custou quase US$ 200 bilhões aos cofres americanos. O transporte dos astronautas continuará, mas com uma ajudinha dos russos, por meio da nave Soyuz e de empresas particulares.