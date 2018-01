Quer estudar em Stanford? Universidade oferece curso online

A Universidade de Stanford vai oferecer um curso online para estudantes do mundo todo sobre Inteligência Artificial a partir de segunda-feira, 10. As inscrições estarão abertas até domingo, 9, e as aulas terminam dia 18 de dezembro.

Todas as aulas serão dadas em vídeo, portanto uma boa conexão de internet é recomendável. Vale a pena também consultar o livro Artificial Intelligence: A Modern Approach.

As aulas serão oferecidas em dois níveis de dificuldade: um curso básico, para iniciantes, e um curso avançado, com aulas completas e grau de dificuldade compatível com todas as aulas da universidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ambos os cursos fornecerão um certificado de participação assinado pelos dois professores que administrarão as aulas – Sebastian Thrun e Peter Norvig. No curso de nível avançado, os alunos terão que passar por duas provas.

Além do curso sobre Inteligência Artificial, Stanford também irá dar aulas online sobre outros assuntos nos próximos meses.

***

A ESA também oferece a oportunidade de aprender pela internet. Se você quer ser cientista e observar o espaço pode aprender mais com uma série de palestras e aulas sobre o uso de dados de satélites e sua aplicação científica disponibilizadas pela agência espacial europeia em seu site.