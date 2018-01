Seu bebê é nerd?

A pergunta pode parecer estranha, mas não para o site Nerdy Baby, da artista Tiffany Ard. Lá, você pode encontrar todo o tipo de brinquedos educativos científicos, incluindo livros de colorir sobre biologia celular e a história de “Pat, o gatinho de Schrodinger”.

E se você gostou da ideia, o site Think Geek também tem toda uma área dedicada para “crianças geeks”, com uma variedade enorme de brinquedos e livros selecionados de acordo com a idade apropriada para o uso. Os dois sites entregam no Brasil e têm preços bem bacanas.

Agora só falta algum fabricante brasileiro trazer a ideia para o País.