Supercomputador Watson deve operar no Brasil

O supercomputador Watson da IBM irá operar em breve no Brasil, segundo informações do site itweb. Seu foco dessa vez será menos divertido que sua última aparição pública: a máquina deverá ser adaptada para o uso em atendimento ao cliente e serviços públicos. A adaptação para o uso em português, que deve ser muito trabalhosa, será realizada aqui mesmo no País.

O Watson, especificamente, é uma “máquina que responde perguntas” pelas quais os pesquisadores da inteligência artificial lutaram durante dezenas de anos – um computador semelhante ao de Star Trek, que compreende as perguntas feitas numa linguagem simples e as responde.

O Watson mostrou que é imperfeito, mas os pesquisadores da IBM e de outras companhias já estão criando usos para as tecnologias do Watson que poderão influir significativamente na prática médica e na compra de produtos pelos consumidores.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Watson recebeu seu nome devido ao fundador da IBM, Thomas J. Watson. Ele já venceu dois humanos no jogo ‘Jeopardy’ esse ano. No primeiro jogo, Jennings e Rutter ganharam, respectivamente, US$4.800 e US$10.400. O computador, Watson, saiu da rodada com US$35.734. No segundo dia, Watson ganhou US$41.413, Jennings ganhou US$19.200 e Rutter chegou a apenas US$11.200. Watson foi criado com tecnologias que já estão no mercado, e não acessou a internet para responder às questões.

Por ter conseguido vencer seus adversários nos dois jogos, o computador também levou o grande prêmio de US$1 milhão para casa, ou para a IBM, que informou que doará toda a quantia para a caridade.

A competição evoca o episódio em que a IBM desenvolveu o computador Deep Blue para competir com o campeão de xadrez Garry Kasparov em 1997. O computador ganhou de Kasparov. No entanto, o formato de perguntas e respostas de Jeopardy é um tipo diferente de desafio, pois o computador terá que lidar frequentemente com sutilezas, trocadilhos e enigmas, além de ter que encontrar as respostas rapidamente. / com agências internacionais