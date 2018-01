Tabela periódica modernizada

Se você sempre achou que a tabela periódica precisava de uma atualização, ela chegou. A disposição dos elementos químicos criada por Dmitri Mendeleiev no século XIX agora conta com o site The Periodic Table of Vídeos (Vídeos da Tabela Periódica), que apresenta um vídeo explicativo para cada um dos 118 elementos, além de trazer vídeos sobre outras questões relevantes da química (como uma área só sobre moléculas e uma área de vídeos gerais). No canal do projeto no YouTube há uma área só com vídeos legendados em português.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A iniciativa é uma colaboração da Universidade de Nottingham, do Reino Unido, com o jornalista Brady Haran.

Além disso, os responsáveis pelo site se juntaram para produzir também o Sixty Symbols (Sessenta Símbolos), projeto dedicado a explicar em vídeos curtos e divertidos os símbolos e letras utilizados na física e na astronomia.

Veja também:

Tabela periódica online