Tesouros arqueológicos podem ser enterrados novamente

A legislação do Reino Unido pode obrigar arqueólogos a enterrar novamente importantes descobertas realizadas em Stonehenge e em outros sítios arqueológicos, informa o jornal britânico Guardian nesta sexta-feira, 4. Os professores de arqueologia do país publicaram uma carta aberta no periódico manifestando “profunda e generalizada preocupação” pela questão.

Uma lei de 2008 que obriga que todos os restos mortais escavados sejam enterrados novamente em dois anos. Antes dessa nova determinação, o chamado Burial Act, de 1857, aplicava-se apenas para restos mortais mais recentes. Agora, interpretações da nova lei fazem que até mesmo achados arqueológicos se enquadrem na lei.

Segundo os pesquisadores, se mantida, a legislação levará a perdas inestimáveis em conhecimento e pesquisa. Enterrar novamente as descobertas arqueológicas “vai contra os princípios fundamentais da arqueologia, da pesquisa científica e da prática dos museus”, afirmam os arqueólogos na carta, que pode ser lida na íntegra aqui.