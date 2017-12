Um chimpanzé é mais esperto que você?

Quem você acha que sabe mais sobre o mundo: você ou um chimpanzé? Hans Rosling aposta no chimpanzé. Para provar, o professor sueco criou um aplicativo simples no Facebook que coloca o usuário em batalha com o primata.

Segundo um artigo do Discovery News, o objetivo de Rosling era comprovar que até um chimpanzé adivinhando as respostas sabe mais sobre as questões importantes de saúde, história e meio ambiente. Os primatas acertaram cinco de oito questões. E você?