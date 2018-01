[vimeo id=11386048]

Você não vai se arrepender de parar dois minutos qualquer coisa que esteja fazendo para ver esse vídeo. Ele combina milhares de imagens capturadas pela sonda Cassini da Nasa, que orbita Saturno desde 2004, para criar a ilusão de um voo pelo planeta e por sua lua, Titã, ao som do Adágio para cordas, composto por Samuel Barber. O trabalho é parte de um filme para Imax chamado Outside In.

Saiba mais:

Nasa cogita explorar Titã, lua de Saturno