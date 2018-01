Uma supernova interessante

O Telescópio Hubble divulgou essa impressionante imagem na semana passada. Nela vemos as luzes resultantes da transição de uma supernova a apenas restos dela. O brilho magenta da explosão da estrela – chamada Supernova 1987A – chegou pela primeira vez à Terra em fevereiro de 1987, tornando-se a supernova mais próxima observada em 400 anos. Agora, segundo a divulgação do Hubble, os detritos da supernova voltaram a brilhar, indicando que há uma fonte diferente de energia na SN 1987A. Mas para vocês que pensaram isso: sim, essa supernova parece o Homer Simpson dentro de um donut. (via HubbleSite e Gizmodo)

