Viajando para o espaço com estilo

Quem decidir reservar um assento em um dos voos da Virgin Galactic irá viajar em trajes espaciais inspirados nas roupas de James Bond (Roger Moore) e da Bond Girl (Lois Chiles) no filme Moonraker, de 1979, segundo informação do site Space.com. Os uniformes são personalizados para cada cliente, terão sapatos de sola flexível e capacetes com máscara de oxigênio acoplada.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/Er9-sTDhJ58″ width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

De acordo com o site da empresa do excêntrico milionário inglês Richard Branson, ainda dá tempo de guardar uma vaga em um dos voos e a passagem mais barata custa apenas módicos US$200 mil.

