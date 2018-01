117 russos são hospitalizados após beber água benta

Associated Press,

Autoridades siberianas informam que mais de 100 fiéis da Igreja Ortodoxa Russa foram hospitalizados depois de beber água benta durante celebrações da Epifania na cidade de Irkutsk.

Um porta-voz de autoridades policiais locais disse que 117 pessoas, incluindo 48 crianças, estão no hospital com queixas de dores agudas no intestino depois de beber água de poços próximos a uma igreja .

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vladimir Salovarov diz que, ao todo, 204 pessoas precisaram de algum tipo de atendimento médico. Ele acrescentou que ainda é cedo para dizer o que causou o adoecimento.

Muitos russos acreditam que toda água bebida na Epifania - celebrada pelos ortodoxos em 19 de janeiro - é benta. A água geralmente é engarrafada para consumo posterior. A água da torneira, em boa parte da Rússia, não é potável.