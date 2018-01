Adiado lançamento do satélite de comunicações europeu

O lançamento satélite de comunicações europeu Eutelsat-W7, que estava previsto para esta segunda-feira, 23, foi adiado até esta quarta-feira, informaram fontes da base russa de Baikonur (Casaquistão). Um porta-voz dessa base disse à agência russa "Interfax" que o adiamento aconteceu pois as autoridades do Casaquistão não deram o sinal verde para o lançamento.

Veja também:

Nasa adia segunda caminhada espacial da missão do Atlantis

Rússia procura fornecedores para simulação de voo a Marte

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Explicou que os casaques basearam sua decisão no fato de que não tinham sido estipulados definitivamente a hora do lançamento e os parâmetros da trajetória do foguete russo Proton-M que deve pôr em órbita o satélite europeu.

O Eutelsat-W7, com uma massa de 5,6 toneladas e projetado para uma vida útil de 15 anos, pertence à operadora francesa de comunicação por satélite Eutelsat.