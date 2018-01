Agência espacial russa nega vender terras em outros planetas

A Agência Espacial Federal Russa, também chamada de Roscosmos, declarou que não tem relação alguma com as companhias que vendem terrenos em diferente planetas do sistema solar e batizam estrelas em homenagem a seus ricos clientes.

"Por trás da venda de parcelas na Lua, Marte, Vênus e Mercúrio e da comercialização de nomes de estrelas estão companhias que nada têm a ver com a Roscosmos", segundo um comunicado publicado no site da entidade.

A nota adverte que "tais companhias com frequência manipulam o logotipo e o nome da Roscosmos, que é reproduzido com pequenas diferenças nas letras ou nas cores" para evitar possíveis processos judiciais.

Segundo a agência russa, golpes semelhantes frequentemente induzem ao erro os visitantes dos sites destas empresas, insinuando falsamente que as vendas são realizadas pela Roscosmos.

"A gestão de tais companhias é legal segundo os critérios jurídicos, mas muito questionável do ponto de vista puramente humano", segundo a nota da agência russa.