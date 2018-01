Agência europeia confirma que módulo se chocou contra Marte

A Agência Espacial Europeia (ESA) reconheceu nesta sexta-feira, 21, em um comunicado, que o módulo de aterrissagem Schiaparelli se chocou contra Marte ao chegar à superfície do planeta a uma velocidade muito maior do que a prevista.

"Calcula-se que o Schiaparelli caiu de uma altura entre dois e quatro quilômetros, motivo pelo qual bateu a uma velocidade considerável, de mais de 300 quilômetros por hora", explica a nota da agência.

A ESA acrescenta que seus cientistas acreditam que o módulo, que tinha por missão explorar a superfície do planeta vermelho e era uma importante aposta da aeronáutica europeia, teve "uma queda livre muito maior do que o planejado".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os especialistas acreditam que "os propulsores" do Schiaparelli, que deveriam frear sua queda ao atuar no sentido contrário à gravidade de Marte, "se desligaram de forma prematura".

A agência explica que pôde finalmente descobrir o que aconteceu com o módulo graças às imagens da câmera CTX de baixa resolução a bordo do satélite MRO da agência norte-americana Nasa que orbita em torno de Marte.

Na zona do impacto, prossegue a nota, podem ser vistas na última das imagens duas novidades com respeito a fotografias prévias desse ponto.

Os especialistas acreditam que uma delas, a brilhante, é do paraquedas do módulo, enquanto que a segunda é de uma "área escura" de 15 por 40 metros que os cientistas relacionam ao forte impacto do aparato no planeta./EFE