Aluno do 7º semestre vence prêmio de jornalismo

Aluno do 7.º período da Universidade Braz Cubas, de Mogi, Thales Willian dos Santos Silva, de 21 anos, é o vencedor deste ano do 7.º Prêmio Santander Jovem Jornalista, realizado em conjunto com a Semana Estado de Jornalismo. Como reconhecimento por seu trabalho, o universitário passará o segundo semestre de 2013 em Pamplona, na Espanha, com bolsa de estudos na Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra.

Thales e outros 200 estudantes do País participaram em outubro da Semana Estado, evento que dá direito a concorrer ao prêmio. As reportagens deste ano tiveram como tema A Informação como Forma de Mudança Social e a matéria vencedora – Projeto leva exemplo de motivação a alunos carentes – disputou com 68 outros trabalhos, dos quais 6 foram selecionados para a etapa final.

“Essa experiência vai enriquecer não só minha bagagem profissional como a pessoal, porque terei contato com outra realidade”, diz Thales. “Espero que o meu exemplo sirva para outros estudantes enxergarem que é possível realizar um sonho.”

Todos os finalistas acompanharam a divulgação do resultado, ontem, na sede do Santander em São Paulo. O vencedor foi anunciado por Marcos Madureira, diretor de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais do Santander, por Jamil Hannouche e Afranio Pereira, respectivamente diretor e superintendente do Santander Universidades, Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado, e Roberto Gazzi, diretor de Desenvolvimento Editorial.

As reportagens dos demais finalistas estão no estadão.com.br. São eles: Isabella Fagnani Sánchez de Souza (Cásper Líbero), Égon Ferreira Rodrigues e Naryana Franco Caetano (Faculdades Integradas Rio Branco), Maristela Aparecida Claro dos Santos (Universidade de Taubaté) e Suelem da Silva Oliveira (Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Atibaia). Todos receberam laptops como prêmios de classificação.