Aparecida espera 100 mil fiéis e terá shows

APARECIDA (SP) - O Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, espera receber 100 mil fiéis hoje, no feriado da padroeira. Somente para a missa das 10 horas, a principal celebração do dia, que terá a presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e uma homenagem da cantora Joanna a Nossa Senhora Aparecida, são esperadas 35 mil pessoas.

Uma procissão com velas abre oficialmente o dia dedicado à santa, saindo às 5h30 do Santuário até o Porto do Itaguaçu, local onde foi encontrada a imagem milagrosa, com rezas em meio às encenações dos milagres intercedidos pela santa. Uma missa especial para crianças, transmitida pela TV e internet, deve começar às 8 horas, com participação da cantora mirim Giulia Sonsini e apresentação do coral infantil Casa do Pequeno.

A missa principal tem início às 10 horas e será celebrada pelo cardeal arcebispo de Aparecida, d. Raymundo Damasceno Assis, com participação do governador Alckmin, do deputado federal Gabriel Chalita (PMDB) e uma homenagem da cantora Joanna à padroeira.

O padre Antônio Maria participa da consagração às 15h e às 16h de uma procissão, que irá percorrer as ruas de Aparecida. Às 18h30 um show em louvor à padroeira no pátio do Santuário encerra as festividades do feriado em meio a um show pirotécnico. Somente no último domingo, 140 mil romeiros passaram pela cidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acesso. De acordo com a Nova Dutra, concessionária que administra o principal acesso a Aparecida, ônibus e caminhões devem utilizar a saída do km 75, na pista sentido SP/Rio, e saída do km 74, na pista sentido Rio/SP, da Via Dutra. Veículos de passeio e vans devem utilizar a saída do km 71. Aparecida tem 160 hotéis e 31 mil leitos, todos reservados para este feriado. A Nova Dutra alerta para que os motoristas evitem deixar a cidade de Aparecida entre 16 e 20 horas, horário de pico em saídas de excursões.

Estacionamento. O Santuário oferece 5 mil vagas para veículos, com serviço de socorro mecânico e seguro contra roubo/furto. O estacionamento válido por 24 horas varia de R$ 9, para carreio de passeio, a R$ 35 para ônibus. Vagas em estacionamentos particulares custam entre R$ 5 e R$ 15.

Todas as festividades do dia pode ser acompanhadas pelo site do Santuário Nacional: www.a12.com.