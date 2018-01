Apenas 47,3% dos estudantes de 15 a 17 anos cursam o ensino médio

A vulnerabilidade dos jovens em relação à educação está evidente nos novos números do Censo 2010. Embora 83,3% da população de 15 a 17 anos estejam na escola, apenas 47,3% cursavam o ensino médio e estão no nível educacional adequado. O IBGE fez o mapa dos municípios de acordo com a taxa de frequência no ensino médio.

As regiões Sul e Sudeste concentram a melhor situação e Norte e Nordeste, a pior. Outro dado preocupante é o abandono escolar precoce, ou seja, a proporção de jovens de 18 a 24 anos que não completou o ensino médio. Houve uma queda entre 2000 e 2010, mas os índices ainda são muito altos. Em 2000, 48% dos jovens desta idade não tinham completado o ensino médio. Em 2010, caiu para 36,5%.