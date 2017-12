Aroma do champagne vem das bolhas, descobrem cientistas

Uma equipe de pesquisadores na Europa descobriu que as bolhas do champagne não apenas fazem cócegas no nariz, como também criam uma névoa que exala o aroma para o bebedor.

"Eu adoro a ideia de um mecanismo maravilhoso e sutil que atua bem abaixo de nossos narizes enquanto experimentamos um champagne. Em um único copo de champagne, há alimento para a mente e prazeres para os sentidos", disse o pesquisador Gerard Liger-Belair da Universidade de Reims Champagne-Ardenne na França.

Liger-Belair e seus colegas usaram espectrometria de massa de alta resolução para estudar as substâncias químicas presentes no champagne, nos vinhos espumantes, em suas bolhas e na névoa que produzem.

Enquanto os aromas que se elevam dos vinhos espumantes são bem conhecidos, o estudo mostra de maneira mais detalhada como eles chegaram lá, disseram os pesquisadores.

Eles descobriram que algumas das substâncias que dão aroma aos vinhos são capturadas pelas bolhas e levadas para a superfície em maior concentração que no champanhe em si, afirmam os cientistas na Proceedings of the National Academy of Sciences.

Isso significa que o champanhe é mais cheiroso que gostoso? Liger-Belair e os outros pesquisadores ficaram tentados a chegar a essa conclusão, mas sendo um físico ele não é um especialista na ciência dos aromas e dos sabores, disse.