Arqueólogos acham esqueletos abraçados há 6 mil anos

Após 20 meses de investigações, arqueólogos da Espanha concluíram que um par de esqueletos encontrados abraçados, no sul do país, tem 6 mil anos.

Embora os ossos tenham sido achados em 2008, a revelação de que eles foram encontrados só foi feita agora, após o estudo detalhado dos esqueletos - que especialistas estão chamando de "os apaixonados".

A descoberta foi feita por acaso por operários da prefeitura de San Fernando, na província de Cádiz, quando eles preparavam um terreno para construir um estádio de hóquei sobre grama.

Cientistas consideraram o achado "extraordinário do ponto de vista emocional".

Segundo a antropóloga Milagros Macías, que analisou a fossa dos esqueletos, "o indivíduo depositado à direita corresponde a um adulto com idade dental estimada entre 35 e 40 anos e o da esquerda corresponde a uma menina de 12 anos".

O relatório confirma ainda que os dois teriam sido enterrados abraçados de propósito.

"Não há dúvidas sobre a intenção por parte dos que executaram o enterro de que houvesse contato físico entre ambos, Já que certamente existiria um forte vínculo afetivo (entre eles)."

Vínculo de amor

O diretor das escavações, Eduardo Vijande, no entanto, diz que "ainda é cedo para garantir que se trate de um casal apaixonado".

Segundo ele, falta conhecer os resultados das provas antropomórficas e antropométricas para saber se o esqueleto da direita, o adulto, pertence a um homem ou uma mulher, além de exames de DNA que poderiam determinar a existência de uma relação familiar entre ambos.

"Poderiam ser pai e filha, ou mãe e filha, o que mudaria o romantismo do descobrimento, mas ainda assim mantém o vínculo de um grande amor", afirmou Vijande.

O estudo sobre as ossadas, feito pelo gabinete arqueológico Figlina, destaca a forma em que os braços e pernas foram entrelaçados indicando "mortes simultâneas ou muito próximas no tempo".

Os investigadores se surpreenderam também com a descoberta de pigmentação ocre na metade inferior dos esqueletos e a localização de várias agulhas de osso na parte posterior do crânio do indivíduo adulto.

Segundo os antropólogos, isso estaria relacionado com os costumes de penteado da época.

O local onde os esqueletos foram descobertos, em San Fernando, se tornou grande sítio arqueológico.

O local onde os esqueletos foram descobertos, em San Fernando, se tornou grande sítio arqueológico.

Lá foi encontrado um cemitério pré-histórico de 6 mil anos de idade, do período neolítico, com 83 ossadas em um estado de conservação que surpreendeu os especialistas.