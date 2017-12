Arquivo online revela fotos raras do homem na Lua

A página do Project Apollo Archive no Flickr disponibilizou arquivo inédito com mais de 11 mil imagens das missões Apollo. Segundo a BBC, as fotos de todas as missões tripuladas realizadas entre 1961 e 1972 foram escaneadas e postadas online por Kipp Teague, o fundador do projeto.

Teague disse à BBC que "grandes cortes de orçamento" levaram a agência espacial americana a admitir que não tinha os recursos para publicar esse acervo, o que o levou a fazê-lo por conta própria. O projeto, segundo o próprio Teague publicou no Flickr, é uma "retrospectiva pessoal da era da corrida espacial".

Veja algumas das imagens publicadas pelo Project Apollo Archive: