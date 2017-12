Asteroide gigante passará perto da Terra neste domingo

Um asteroide de 94 metros de diâmetro passará perto da Terra neste domingo, 5, segundo informações do Observatório Nacional, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Mas, de acordo com especialistas, não há risco de colisão com o nosso planeta.

O objeto 2013FK passará a uma distância de 2,7 milhões de quilômetros. O Observatório Nacional vai monitorar o deslocamento do asteroide por meio de um telescópio instalado em Itacuruba, no interior do Pernambuco, e pretende estudar, com as observações, as propriedades físicas do objeto.

Segundo o astrônomo Gustavo Rojas, autor do blog do Estado Telescópio, este asteroide não assusta pela distância a que está do nosso planeta. "É muito longe, muito maior do que a distância entre a Terra e Lua (que é de 384.400 km)", explica.

O estudo da trajetória do asteroide determina se ele pode se chocar ou não contra a Terra. "Quando o asteroide é descoberto, se faz um cálculo de trajetória e, a partir disso, a gente sabe se vai bater ou não. Com essa trajetória, ele vai passar perto, mas mesmo assim não vai bater", explica o astrônomo Fernando Roig, do Observatório Nacional.

Segundo ele, mesmo em relação a asteroides que passarão a distâncias menores do que o espaço entre a Terra e a Lua, não há risco de colisão. Isso, no entanto, não significa que a Terra está livre de se chocar com esses corpos celestes.

Segundo explica Roig, a trajetória dos asteroides muda em intervalo de tempo considerável. "A trajetória determinada é válida por algumas semanas, meses ou anos. Mas, além desse tempo, a gente não consegue determinar. Ele não oferece risco hoje, mas a previsão é muito a curto prazo".

De acordo com Rojas, ainda que o corpo celeste que se aproxima da Terra neste domingo se chocasse contra o nosso planeta, o impacto provavelmente não seria suficiente para acabar com o mundo, mas causaria grande destruição por causa do tamanho do asteroide.

Até então, o maior impacto de asteroide já registrado, ocorreu em 1908, na Sibéria, quando um corpo celeste de 30 metros de diâmetro destruiu centenas de quilômetros quadrados de florestas e derrubou milhares de árvores em Tunguska. Até hoje, os números da destruição não são precisos. No caso do 2013FK, o tamanho é três vezes maior.

À vista. O asteroide deste domingo não será o único a passar perto da Terra neste ano. No dia 12 de outubro, outro objeto, menor - com 19 metros de diâmetro - chegará ainda mais perto: 38.400 quilômetros da superfície do planeta. O valor equivale a um décimo da distância entre o nosso planeta e a Lua. Mesmo assim, não há risco de colisão.

Antes deste, em 23 de setembro, outro corpo celeste, de 11 metros de diâmetro, se deslocará próximo à Terra, a uma distância de cerca de 153 mil quilômetros.