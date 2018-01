Astronauta captura imagem do nascer do sol sobre o oceano

O astronauta Reid Wiseman, à bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, em inglês), publicou em sua conta no Twitter, nesta terça-feira, 2, o que disse ser sua "vista preferida do espaço". A imagem mostra o nascer do sol sobre o oceano.

Wiseman faz parte da Expedição 40, que passa atualmente por exames médicos. Ao mesmo tempo, um trio de residentes em órbita se prepara para voltar para casa em menos de duas semanas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O astronauta, que tem mais de 250 mil seguidores no Twitter, compartilha com frequência fotos tiradas do espaço. Veja mais imagens.