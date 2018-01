Astronauta faz ligação errada da Estação Espacial e pede desculpas pelo Twitter

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Londres - O astronauta britânico Tim Peake se viu obrigado a pedir desculpas depois de discar o número errado ao fazer um telefonema da Estação Espacial Internacional por ocasião do Natal. "Eu gostaria de pedir desculpas à senhora a quem acabo de ligar por engano, dizendo 'Alô, é do planeta Terra?' - não foi trote - apenas número errado", postou Peake no Twitter a partir de sua conta (@astro_timpeake).

I'd like to apologise to the lady I just called by mistake saying 'Hello, is this planet Earth?' - not a prank call...just a wrong number! — Tim Peake (@astro_timpeake) 24 dezembro 2015

Peake, um ex-piloto de helicóptero do Exército britânico de 43 anos, não revelou para quem estava tentando telefonar (ele é casado e tem dois filhos, Thomas, de seis anos, e Oliver, de quatro anos). Primeiro astronauta de seu país a visitar a Estação Espacial Internacional, como integrante de uma equipe da Agência Espacial Europeia, ele chegou à instalação em 15 de dezembro e deve ficar lá por seis meses, conduzindo experiências científicas.

Entre as mensagens que o major Peake transmitiu pelo Twitter nas últimas 24 horas também há uma mensagem de Natal "para todos" ("Vocês parecem bem, olhando daqui") e uma foto de uma bandeira de seu time, o Stoke City, içada dentro da Estação Espacial Internacional. Na última rodada da Premier League, no sábado passado, o time perdeu para o Crystal Palace por 2 a 1; ele enfrenta o Manchester United neste sábado, jogando como visitante). Fonte: Associated Press.