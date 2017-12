Astronauta 'fotógrafo' registra imagens da Terra antes de deixar a ISS

SÃO PAULO - Após missão de seis meses na Estação Espacial Internacional (ISS, da sigla em inglês), o astronauta japonês Soichi Noguchi retornou à Terra nesta quarta-feira, 2, para tristeza de milhares de internautas. Noguchi ganhou notoriedade na rede mundial de computadores ao postar no Twitter belas imagens da Terra registradas da ISS.

Tempestade atinge a região do Caribe

Noguchi aterrissou na Terra a bordo do módulo espacial Soyuz TMA-17 junto com o astronauta norte-americano T.J. Creamer e o cosmonauta russo Oleg Kotov.

A capital russa Moscou durante a noite

Noguchi postou no Twitter imagens de diversos pontos da Terra, inclusive do Brasil, como o encontro dos rios Negro e Solimões, da capital federal Brasília e do Rio de Janeiro.

Noguchi registrou diversas imagens de seu país natal, como esta do Monte Fuji

O astronauta japonês postava imagens de cidades e desafiava os internautas a descobrirem a identidade delas.

Mancha de óleo que atingiu a costa dos Estados Unidos

Além de responder aos comentários, Noguchi atendia a diversos pedidos dos internautas, fotografando suas cidades e países.

Fenômeno da aurora boreal sobre a América do Norte

Nos próximos dias, Noguchi deverá retornar ao Japão, onde se apresentará à Agência Japonesa de Exploração Espacial (Jaxa, da sigla em japonês).

"Bye bye" - Noguchi se despede na ISS antes da viagem de volta à Terra