Astronauta levará pedaço da macieira de Isaac Newton ao espaço

A famosa macieira de Isaac Newton está prestes a deixar a gravidade para trás. A bordo do ônibus espacial Atlantis, na semana que vem, decolará uma lasca de 12 centímetros da árvore que derrubou a maçã que, há 350 anos, inspirou a descoberta da lei da gravidade. O astronauta Piers Sellers, nascido no Reino Unido e naturalizado americano, levará o pedaço de madeira, a pedido da Royal Society.

"Eu a levarei até a órbita e a deixarei flutuar um pouco, o que deve confundir Isaac", disse Sellers. Quando o astronauta foi ao espaço pela última vez, em 2006, ele levou uma medalha de ouro que depois foi entregue ao físico Stephen Hawking.

A lasca de madeira da macieira de Newton que royal Society ofereceu a Sellers agora é "DAQUELA macieira, para a qual ele estava olhando quando a maçã caiu", afirmou Sellers. Segundo ele, o presidente da sociedade lhe garantiu a autenticidade da peça.

A Royal Society, a academia nacional de ciências do Reino Unido, celebra seus 350 anos neste ano. Como parte das celebrações, a sociedade disponibilizou, em janeiro, o documento do século 18 no qual Newton relata sua experiência com a maçã, ocorrida nas últimas décadas do século 17.

Eis o que William Stukeley escreveu, de acordo com o relato que ouviu de Newton:

"Foi provocado pela queda de uma maçã, enquanto ele estava sentado em espírito contemplativo. Por que deveria a maçã descer sempre perpendicularmente ao chão, pensou ele consigo... Por que não ir para o lado, ou para cima? Mas constantemente para o centro da Terra? Certamente, a razão é, que a Terra atrai. Deve haver um poder de atração na matéria".