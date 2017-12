Astronautas americanos concluem 1ª caminhada espacial na ISS

Os astronautas Robert Behnken e Nicholas Patrick retornaram nesta sexta-feira, 12, da primeira caminhada da missão do ônibus espacial Endeavour à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), na qual instalaram o módulo Tranquility na plataforma orbital.

"Os astronautas completaram todas as tarefas principais da caminhada e retornaram para o interior da estação", comunicou a Nasa, a agência espacial americana.

Behnken e Patrick retiraram as coberturas do mecanismo de instalação do Tranquility junto ao módulo Unity e desligaram os cabos que mantinham fixo o módulo no compartimento de carga da nave. Em seguida, instalaram cabos de calefação no Tranquility, o que proporcionará mais espaço de trabalho para os tripulantes e os sistemas de controle ambiental no complexo.

De dentro da plataforma, os especialistas Terry Virts e Kay Hire se encarregaram de descarregar o Tranquility do compartimento e colocá-lo junto ao Unity por meio do braço robótico da ISS. Depois, os astronautas conectaram os cabos entre os módulos Tranquility e Unity e também acrescentaram componentes ao robô de fabricação canadense Dextre, usado para transferir experimentos para fora da ISS.

Behnken e Patrick deixaram a câmara de descompressão do "Endeavour" às 0h17 de Brasília e contaram com a coordenação de Virts, Hire e a direção geral do comandante George Zamka.

Durante as próximas caminhadas da missão de 13 dias, Behnken e Patrick também instalarão no Tranquility uma cúpula de seis janelas que servirá como mirante para os astronautas, que terão uma visão panorâmica da Terra e do espaço.

Segundo a Nasa, com a instalação do Tranquility e da cúpula, a Estação Alfa, que orbita a Terra a quase 400 quilômetros de altura, ficará 90% completa. O restante será concluído pelas quatro próximas missões.