Astros vão formar um rosto sorridente no céu do Brasil nesta quarta

SÃO PAULO - Os brasileiros que olharem para o céu na noite desta quarta-feira, 20, vão se deparar com uma curiosa configuração dos astros. Entre as 18h e as 20h, a combinação da Lua, de Vênus e de duas estrelas vai formar um rosto sorridente.

Como a Lua será crescente, ela ficará parecida com um sorriso. O planeta Vênus ficará na posição do nariz e as estrelas Pollux e Castor, que pertencem à constelação de Gêmeos, vão representar os olhos. O fenômeno foi descrito pelo professor Marcos Calil no site da Climatempo.

Logo depois do anoitecer, Vênus vai surgir muito brilhante. As estrelas vão aparecer em seguida e também com um brilho intenso, o que tornará possível assistir ao espetáculo a olho nu, mesmo em cidades grandes e com poluição luminosa - como São Paulo e Rio.

Calil explica que o desenho no céu vai durar apenas as duas horas da noite de quarta-feira. "No dia 21 ainda teremos a aproximação da lua com Vênus, mas não fazendo (o desenho) da minha imaginação, do rostinho feliz no céu", afirma.

Nebulosidade. Uma grande quantidade de nuvens ainda estava na terça-feira sobre parte do Sudeste e do Centro-Oeste, mas a previsão é de que esta nebulosidade diminua até a noite de quarta-feira, o que deve ajudar a enxergar o fenômeno. O Norte e o litoral do Nordeste terão muitas nuvens e o risco de chuva é alto. Já a Região Sul terá pouca nebulosidade à noite.