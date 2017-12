Atitude correta é isolar área e acionar resgate O que fazer ao se deparar com uma onça no quintal de casa? Especialistas ouvidos pelo Estado afirmam que a melhor maneira de agir é manter a calma e deixar o caminho livre para que o animal tente voltar para o lugar de onde veio. Em seguida, acione a ajuda da Polícia Militar Ambiental, do Corpo de Bombeiros ou do zoológico mais próximo.