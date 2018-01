Atlantis completa acoplamento à Estação Espacial Internacional

A tripulação do ônibus espacial Atlantis completou nesta quarta-feira, 18, com sucesso as manobras de acoplamento à Estação Espacial Internacional (ISS, em inglês), aonde chegaram com 12,371 mil quilos de provisões. O comandante Charlie Hobaugh e o piloto Barry Wilmore, que iniciaram as manobras às 12h05 de Brasília, aproximaram o ônibus espacial em modo manual no último trecho, para alinhar os sistemas de acoplamento, e concluíram a operação com sucesso às 14h51 de Brasília, dois minutos antes do previsto.

A previsão é de que os astronautas Randy Bresnik, Mike Foreman e Robert Satcher realizem três caminhadas espaciais para instalar duas plataformas e deixar tudo preparado para a próxima missão, na qual será instalado o último módulo americano na ISS.

Inspeção

Antes da operação de acoplamento à ISS, a tripulação realizou uma inspeção para avaliar a situação do ônibus espacial. Durante a avaliação, que durou cerca de cinco horas, foram tirada fotografias e foram instalados raios no final do braço que dá aos especialistas imagens em três dimensões sobre o estado do escudo térmico do ônibus espacial.

O piloto Barry Wilmore, o comandante Charles Hobaugh e os especialistas Leland Melvin e Randy Bresnik comprovaram que o aparelho não sofreu nenhum dano ao ultrapassar a atmosfera.

As fotografias, assim como outras tiradas em diferentes momentos da missão, servirão para que a Nasa (agência espacial americana) assegure-se de que o "Atlantis" não sofreu nenhum dano durante o lançamento que possa afetar sua volta.