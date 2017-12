Atlantis retorna à Terra após sua última missão no espaço

Atlantis aterrissa na pista do Centro Espacial Kennedy, na Flórida

CABO CANAVERAL - O ônibus espacial Atlantis aterrissou na manhã desta quarta-feira, 26, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, depois de uma missão, a última de sua carreira, de 12 dias na Estação Espacial Internacional (ISS, da sigla em inglês).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Astrônomos encontram buraco negro gigante fora do lugar

Satélites da Nasa registram mergulho de cometa no Sol

Em sua última missão, o ônibus espacial levou à ISS astronautas que realizaram três caminhadas espaciais, trocaram meia dúzia de baterias do posto orbital - medida necessária para manter a estação funcionando por mais dez anos, como quer o presidente Barack Obama - e instalaram um novo compartimento na seção russa da base. Ao pousar, o Atlantis terá passado cerca de 300 dias em órbita, e percorrido 193 milhões de quilômetros.

No entanto, o Atlantis não será imediatamente enviado a um museu. Ele ficará como reserva para um eventual resgate dos astronautas que farão a missão final do Endeavour, em novembro. A Nasa aguarda, nos próximos meses, autorização da Casa Branca para aproveitar o fato de que o Atlantis estará posicionado e em prontidão na base de lançamento para enviá-lo num voo final de adeus após o retorno do Endeavour.

Na expectativa desse possível voo derradeiro em novembro, na decolagem o controle de missão desejou boa viagem à "primeira última tripulação do Atlantis". Após a decolagem, o comentarista da TV Nasa descreveu a partida como "um voo rumo a um histórico pôr-do-sol, em sua 32ª missão". Dez minutos após o lançamento, a nave já estava em órbita, com todos os sistemas funcionando.

Aposentadoria

A decisão de aposentar os ônibus espaciais foi tomada em 2004, como parte da resposta do governo americano ao desastre do Columbia. Em 1986, outro ônibus espacial havia sido destruído com os astronautas a bordo: o Challenger, que explodiu 73 segundos após a decolagem.

Ao todo, a Nasa já teve cinco ônibus espaciais. O primeiro, Columbia, foi entregue à agência espacial em 1979 e voou pela primeira vez em 1981. O Challenger foi entregue em 1982, e estreou no mesmo ano. O terceiro ônibus espacial, Discovery, chegou à Nasa em 1983 e fez seu primeiro voo em 1984. O quatro é o Atlantis, entregue e usado pela primeira vez em 1985. Endeavour, o mais novo, chegou à Nasa em 1991 e fez seu voo de estreia em 1992.

Antes do primeiro voo do Columbia, a Nasa contou com um protótipo de ônibus espacial, o Enterprise, que recebeu o nome após uma campanha de fãs do seriado de TV Jornada nas Estrelas. Essa nave foi usada em uma série de testes, a partir de 1978, incluindo alguns voos dentro da atmosfera da Terra, mas nunca chegou ao espaço. Em 1985, o Enterprise foi entregue à Smithsonian Institution.

(Com informações da Reuters)