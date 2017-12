Atolado, robô da Nasa em Marte enfrenta inverno sem energia

Associated Press,

O robô Spirit deixou de fazer um contato previsto com a Nasa nesta semana, e pode ter entrado em um modo de economia de energia para sobreviver ao inverno do planeta vermelho, informou o Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da agência espacial.

O Spirit deveria ter se comunicado com a sonda orbital Mars Odissey na terça-feira, 30.

"Estamos checando outras possibilidades menos prováveis para a comunicação perdida, mas isto provavelmente significa que o Spirit entrou em uma falha de falta de energia entre o último contato, de 22 de março, e ontem", afirmou o gerente de projeto John Callas, em nota.

Operando em Marte desde 2004, o Spirit já havia sobrevivido a invernos anteriores posicionando-se com os painéis solares inclinados na direção do Sol. Mas o robô está há um ano atolado em areia fofa, e com duas das seis rodas inoperantes, a Nasa decidiu deixá-lo imóvel e usá-lo como uma estação fixa.

A quantidade de energia solar que chega a seus painéis está se reduzindo com a passagem das estações.

"Poderemos não ouvir do Spirit outra vez durante semanas ou meses, mas estaremos tentando ouvir a cada oportunidade, e nossa expectativa é que o Spirit retome a comunicação quando suas baterias tiverem carga suficiente", disse Callas.

A Nasa destaca, no entanto, que nas próximas semanas os componentes eletrônicos do Spirit estarão submetidos a uma temperatura mais baixa do que qualquer outra que o equipamento já tenha experimentado.