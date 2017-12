Avaliação independente autoriza construção de sucessor do Hubble

O Telescópio Espacial James Webb passou pelo estágio mais importante de sua elaboração até agora, a Revisão Crítica de Design da Missão. A aprovação significa que a Nasa está autorizada a dar prosseguimento à construção do instrumento, e que, na opinião dos avaliadores, o observatório, da forma como está projetado, cumprirá todos os requisitos científicos e de engenharia previstos em seu mandado.

"A equipe independente que conduziu a revisão confirmou que os projetos, equipamentos e testes previstos para o Webb trarão as capacidades fantásticas previstas", disse, em nota, Eric Smith, cientista ligado ao telescópio, que deve ir ao espaço em 2014.

Ilustração do Telescópio james Webb posicionado no espaço sideral. Divulgação/Nasa

A avaliação ocorre após sete anos de trabalho no Webb. A revisão crítica envolveu todas as análises anteriores a que o projeto já havia sido submetido.

Embora a aprovação oficial para construção do telescópio tenha vindo da revisão crítica, o desenvolvimento de partes do Webb já está em andamento há anos. Dezoito segmentos do espelho primário estão sendo polidos, e a estrutura que sustentará os espelhos também se encontra em fabricação.

As três partes principais do Webb - o módulo de instrumentos científicos, o elemento de telescópio óptico e a nave espacial em si - serão produzidas, montadas e testadas separadamente antes de serem entregues para a integração final, que deve começar em 2012.