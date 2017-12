Primeiro urso panda gigante nascido em cinco anos em um zoológico de Tóquio é fêmea

TÓQUIO - Uma equipe do zoológico japonês de Ueno confirmou nesta sexta-feira, 23, que o bebê panda nascido há onze dias, o primeiro neste zoológico, é uma fêmea. O panda gigante nasceu em perfeita condições e ainda não ganhou um nome.

Uma equipe médica do zoológico e um especialista chinês em pandas realizaram um terceiro exame médico na cria desde seu nascimento e puderam finalmente identificar seu sexo. O filhote tem 283,9 gramas e 17,6 centímetros.

Proprietários de restaurantes ao redor do zoológico Ueno afirmaram que o nascimento do novo animal vai atrair muitos visitantes. A mãe do bebê panda, de 11 anos, teve o filhote cinco anos após sua primeira cria ter morrido dias após nascer. / REUTERS