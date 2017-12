Bento XVI diz que figura do diretor espiritual segue válida

O papa Bento XVI disse nesta quarta-feira, 16, que, na época atual, continua tendo validade a figura do diretor espiritual, e incentivou os jovens a recorrer aos conselhos de "um bom" diretor espiritual, "capaz de conduzi-los a se conhecer e a levar uma existência de acordo com o Evangelho".

O pontífice fez estas declarações diante de 8 mil pessoas que assistiram na Sala Paulo XVI do Vaticano à audiência pública das quartas-feiras, cuja catequese dedicou à figura de São Simeão, o Novo Teólogo, estudioso da espiritualidade e da presença do Espírito Santo nos batizados.

Lançando mão das doutrinas do monge oriental, Bento XVI disse que, embora "seja justo" cuidar do crescimento físico, "é ainda mais importante não esquecer o interior, que consiste no conhecimento de Deus e na unidade com Ele, para experimentar sua ajuda o tempo todo e em todas as circunstâncias".

Bento XVI acrescentou que, nesta época, "continua sendo válido" para todas as pessoas, sacerdotes, consagrados, laicos "e especialmente para os jovens" recorrer aos conselhos "de um bom pai espiritual, capaz de acompanhar cada um no conhecimento profundo de si mesmo e conduzi-lo à união íntima com o Senhor, para que sua existência esteja conforme com o Evangelho".

O papa também disse que só o amor divino abre o coração dos homens para os outros e os torna sensíveis às necessidades dos demais.

Após a audiência, o papa retornou à residência de Castelgandolfo, cerca de 30 quilômetros ao sul de Roma, onde permanecerá até o final do mês.