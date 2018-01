Bicicleta faz coleta seletiva no centro de São Vicente

Com uma caçamba em forma de caravela - símbolo da primeira cidade do País -, São Vicente, no litoral paulista, lançou ontem o ecociclo, uma bicicleta que ajudará na coleta seletiva nas ruas estreitas do centro do município.

"Nosso centro comercial é muito movimentado e, com as ruas estreitas, o caminhão da coleta cria problemas no tráfego", explica Márcio Papa, presidente da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente (Codesavi), órgão responsável pela coleta seletiva no município, que funciona desde 2004. Os caminhões passam uma vez por semana em cada bairro e recolhem 150 toneladas de material reciclável por mês.

O ecociclo vai circular diariamente pelo centro de São Vicente, das 9 às 17 horas, com um funcionário para recolher o material e depositá-lo em dois ecopontos para que, à noite, o lixo seja retirado por um caminhão. Construído pela prefeitura, o ecociclo custou cerca de R$ 3 mil e sua caçamba tem capacidade para carregar até 80 quilos.

UNESCO

Galápagos sai da lista de lugares ameaçados

A retirada do arquipélago de Galápagos da lista da Unesco de patrimônios naturais em perigo, anunciada anteontem em Brasília, foi bastante criticada por entidades internacionais. "A retirada da lista de bens ameaçados desse lugar único no planeta e de importância mundial para a humanidade é prematura", disse ontem Julia Marton-Lefèvre, diretora da União Internacional para a Conservação da Natureza. As 58 ilhas do arquipélago de Galápagos estão situadas no Oceano Pacífico e foram inscritas na lista de Patrimônios Mundiais em 1978. Em 2007, foram incluídas entre os bens em perigo por causa do "turismo crescente" e outros impactos ambientais.

BIODIVERSIDADE

Governo pretende ampliar proteção

O governo federal planeja ampliar a proteção aos animais ameaçados de extinção para 26% das espécies até o final do ano. Hoje o porcentual é de 3%. Dono da maior biodiversidade do mundo, o Brasil tem 629 espécies ameaçadas de extinção. De acordo com o diretor de Biodiversidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Marcelo Marcelino, um plano de ação definirá as estratégias. "O plano cria um calendário de ações e condições para avaliar o que está sendo executado." A meta é ter um plano de ação para todas as espécies ameaçadas até 2014.

SEM AGROTÓXICO

Shopping ganha feira de produtos orgânicos

O Continental Shopping, em Osasco, passa a receber aos sábados, das 9 às 15 horas, uma feira de produtos orgânicos (foto). O projeto colocará à venda hortaliças e frutas plantadas sem o uso de produtos químicos, cultivados em Caucaia do Alto e Ibiúna.