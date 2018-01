Bispo australiano criticado por gestão de casos de pedofilia renuncia

Cidade do Vaticano - O papa Bento XVI aceitou nesta segunda-feira o pedido de renúncia apresentado pelo bispo de Maitland-Newcastle (Austrália), Michael John Malone, de 72 anos, cuja diocese se viu envolvida em casos de abusos sexuais a menores por parte de sacerdotes.

O pontífice, segundo nota oficial do Vaticano, aceitou a demissão em conformidade com o artigo 401/2 do Código de Direito Canônico, pelo qual "se roga encarecidamente" aos bispos diocesanos que apresentem sua renúncia "se por doença ou outra causa grave for diminuída sua capacidade para desempenhar seu cargo".

Um sacerdote dessa diocese, John Sydney Denham, de 67 anos, se declarou culpado em 2010 perante um tribunal por ter abusado de 39 menores entre 1970 e 1980.

O bispo Michael Malone foi criticado por ter readmitido à atividade pastoral um sacerdote que tinha sido acusado de abusos, mas foi depois declarado inocente.

Em entrevista recente, Malone afirmou que estava "cansado, esgotado e desiludido", e que não tinha forças para continuar no cargo.

O bispo foi substituído por William Wright, nascido em 1952 em Washington DC (EUA). Ele no Wimblendon College, da Grã-Bretanha, e em Sydney, onde foi ordenado sacerdote em 1977.