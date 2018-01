Brasil e EUA celebram 15 anos de cooperação científica

Representantes do alto escalão dos Estados Unidos e Brasil se reuniram na sexta-feira, 20, no Departamento de Estado para celebrar os 15 anos de cooperação no campo da ciência e a tecnologia entre os dois países.

O encontro, ao qual também assistiram representantes de instituições dedicadas à pesquisa, aconteceu no marco da Comissão Conjunta EUA-Brasil sobre Cooperação em Ciência e Tecnologia.

As delegações foram lideradas por Nina Fedoroff, assessora em ciência e tecnologia da secretaria de Estado, e por Sérgio Machado Rezende, ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil.

Um comunicado do Departamento de Estado indicou que durante a reunião os representantes de ambas delegações analisaram temas da cooperação bilateral, entre eles a prospecção espacial, mudança climática, agricultura, biocombustíveis e assuntos de saúde pública.

Também chegaram a um acordo para aumentar os intercâmbios de estudantes universitários entre ambos países, assim como promover a inovação como motor do desenvolvimento econômico.

O comunicado acrescentou que também se assinaram dois memorandos de cooperação em cerimônias nas quais participaram Patrick Gallagher, diretor do Instituto Nacional de Standards e Tecnologia, e João Alziro Herz da Jornada, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil.