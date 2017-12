Britânico desenterra tesouro romano de 2 mil anos

Um arqueólogo amador descobriu um vaso com pelo menos 10 mil moedas que poderiam datar da Era Romana na região de Shropshire, na Inglaterra.

O Serviço de Museus do governo local acredita que as moedas tenham sido cunhadas entre os anos 320 DC e 340 DC. O governo de Shropshire enviou as moedas para Londres, onde serão examinadas por especialistas.

Segundo o vereador Stephen Charmley esta foi a maior descoberta de moedas antigas no país nos tempos modernos. Acredita-se que as moedas, que pesam mais de 32 quilos, tenham sido cunhadas no período do imperador Constantino.

Todas são de bronze e algumas foram banhadas em prata. O governo local deve divulgar um relatório completo sobre o achado depois que as moedas forem analisadas.

O vereador disse esperar que as moedas voltem para a região de Shropshire, onde seriam expostas no recém-aberto museu de Shrewsbury. O governo local não revelou em que cidade as moedas foram encontradas.

