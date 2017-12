Buraco negro em galáxia vizinha passa a emitir 100 vezes mais energia

Imagem de Andrômeda, cujo buraco negro central ganhou vida de repente. DSS/Divulgação

Imagens do núcleo da galáxia de Andrômeda, ou M31, feitas pelo Observatório Chandra de Raios X, mostram que um buraco negro supermassivo passou a emitir grandes quantidades de radiação a partir de 2006.

Uma análise detalhada dos dados produzidos pelo Chandra mostram, segundo cientistas, que o buraco negro mantinha-se em uma espécie de "estado de repouso" entre 1999 e 2006, quando de repente tornou-se mais de 100 vezes mais brilhante.

Segundo pesquisadores ligados ao Chandra, essa é a primeira vez que um buraco negro supermassivo de uma galáxia próxima apresenta um evento do tipo. A intensificação das emissões é provocada por um aumento na taxa de material caindo no buraco negro.

Após o pico de 2006, a emissão de radiação diminuiu, mas se manteve dez vezes superior à vista antes da intensificação.

Assim como o buraco negro no núcleo de nossa galáxia, a Via-Láctea, o que reside no centro de Andrômeda é surpreendentemente calmo, mas palavras dos pesquisadores do Chandra, emitindo muito menos energia do que seria de se esperar, por conta do reservatório de gás que existe ao seu redor.